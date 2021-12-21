Сегодня утром, 21 декабря, в Балаково потушили пожар в «Пятерочке». Обошлось без пострадавших.

Возгорание заметили в 7:56. Горел магазин «Пятерочка» на улице Свердлова из дома шел дым. Как оказалось, в торговой точке произошло короткое замыкание электрического светильника.

Распространение огня удалось предотвратить. Как сообщили в ГУ МЧС региона, пожар удалось потушить до приезда специалистов.

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