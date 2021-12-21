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Общество21 декабря 2021 6:31

На уборку дорог Саратовской области вышли более 500 машин

Наталия Калинина
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Уборка трассы

Уборка трассы

На уборку дорог Саратовской области вышли более 500 машин, об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области.

Улицы и дороги в городах убирали 248 машин и 187 рабочих. Сегодня днем, 21 декабря, планируется привлечь к работе еще 94 машины и 94 рабочих.

Федеральные трассы ночью расчищали 148 машин и 148 рабочих. Заваленных дорог на данный момент не зарегистрировано.

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