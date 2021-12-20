В Саратовской области на госзакупках сэкономили 3,3 миллиарда. Об этом сообщили сегодня, 20 декабря, на совещании Валерия Радаева с зампредами и профильными министрами.

Одним из обсуждаемых вопросов стали госзакупки на территории региона. На 1 декабря их общий объем составил 61,3 млрд рублей, что на 7,4 миллиардов рублей больше, чем в прошлом году.

Объем областного заказа составил 35,8 миллиарда рублей, муниципального - 25,5 миллиарда рублей. На госзакупках удалось сэкономить 3,3 миллиарда рублей, что на 400 миллионов больше, чем в прошлом году.

Также на совещании рассказали о завершении строительства дороги между селами Новоросляевка и Демьяс в Дергачевском районе.

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