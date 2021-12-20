В одним из техникумов Саратова девушку обрызгали из перцового баллончика

Сегодня, 20 декабря, в одном из техникумов Саратова девушку обрызгали из перцового баллончика. Пострадавшая попала в больницу.

Инцидент произошел в техникуме электроники и машиностроения по адресу улица Зои Космодемьянской, 24.

Как сообщили в региональном минздраве, пострадавшей 19 лет. Она была доставлена в больницу на «скорой помощи» ни находится в состоянии средней степени тяжести.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.