Юрий Юрин с женой в Парке Кронштадта
Сегодня, 20 декабря, у Юрия Юрина сегодня день рождения. Ему исполнилось 44 года.
Глава регионального Управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения при правительстве Саратовской области отмечает его в Санкт-Петербурге, о чем свидетельствуют свежие публикации в его Инстаграме.
Юрий Юрин в марте 2015 стал начальником службы спасения Саратовской области. 6 ноября 2020 года он возглавил Управление обеспечения безопасности жизнедеятельности населения при региональном правительстве.
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