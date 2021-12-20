Район автовокзала в Саратове

Жители Саратова пока довольны тем, как власти справляются со снегом, об этом свидетельствуют результаты опроса КП-Саратов.

При опросе в Телеграме 71 процент горожан отметил, что доволен тем, как власти справляются со снегом на дорогах и улицах Саратова. 24 процента сообщили, что состояние улиц их не устраивает, но жаловаться они никуда не пойдут, а пять процентов обещали проявить активную гражданскую позицию и сообщить о проблемах с очисткой снега в Инстаграм Михаила Исаева.

На сегодня, 20 декабря, на дороги регионального значения вышли 294 машины. Дляч посылки использовано 2117 тонн песко-соляной смеси.

В городах дороги и улицы убирает 381 машина и 256 рабочих. Израсходовано 1985 т реагентов, о чем сообщает региональное министерство транспорта и дорожного хозяйства.

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