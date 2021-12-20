Меньше трети жителей Саратова ждет роста зарплаты в 2022 году

Саратовцы не слишком оптимистично настроены

Почти треть жителей Саратова ждет роста зарплаты в 2022 году. Таковы на сегодня, 20 декабря, результаты опросов КП-Саратов.

В Инстаграм на вопрос «Ждете ли вы повышения зарплаты в 2022 году?» 34 процента посетителей ответили, что рассматривают такую возможность, а 66 процентов не имеют оптимистичных планов.

В Телеграм-канале КП-Саратов ситуация оказалась еще грустнее: 27 процентов ждут повышения зарплаты, а 73 процента на нее даже не надеется.

Напомним, что по оценкам регионального правительства зарплаты в Саратовской области выросли почти на 10 процентов за год. Среднемесячная заработная плата саратовцев составила 36 653 рубля. Странно, что при таких оптимистичных раскладах со стороны государства, саратовцы все еще не верят в светлое будущее в новом году.

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