На трассе под Саратовом водителя мусоровоза сбил сдавший назад «КамАЗ»

«КамАЗ» тронулся в 18:30
Фото: ГИБДД по Саратовской области
Сегодня, 18 декабря, в Саратовском районе грузовик наехал на мужчину. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.
Вечером на 324 километре на обочине дороги Сызрань-Волгоград 33-летний мужчина протирал фары своего мусоровоза. А припарковался он за «КамАЗом». В 18:30 47-летний водитель грузовика сдал назад.
Водителя «МАЗа» пришлось госпитализировать.
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