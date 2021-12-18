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Происшествия18 декабря 2021 17:14

На трассе под Саратовом водителя мусоровоза сбил сдавший назад «КамАЗ»

Мужчину госпитализировали
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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«КамАЗ» тронулся в 18:30

«КамАЗ» тронулся в 18:30

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 18 декабря, в Саратовском районе грузовик наехал на мужчину. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Вечером на 324 километре на обочине дороги Сызрань-Волгоград 33-летний мужчина протирал фары своего мусоровоза. А припарковался он за «КамАЗом». В 18:30 47-летний водитель грузовика сдал назад.

Водителя «МАЗа» пришлось госпитализировать.

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