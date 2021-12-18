На трассе под Саратовом водителя мусоровоза сбил сдавший назад «КамАЗ»

«КамАЗ» тронулся в 18:30 Фото: ГИБДД по Саратовской области

Сегодня, 18 декабря, в Саратовском районе грузовик наехал на мужчину. Подробности сообщили в пресс-службе региональной ГИБДД.

Вечером на 324 километре на обочине дороги Сызрань-Волгоград 33-летний мужчина протирал фары своего мусоровоза. А припарковался он за «КамАЗом». В 18:30 47-летний водитель грузовика сдал назад.

Водителя «МАЗа» пришлось госпитализировать.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.