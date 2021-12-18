Во вторник в Саратовском районе закроют железнодорожный переезд

В предстоящий вторник, 21 декабря, в Саратовском районе на время закроют железнодорожный переезд. Об этом предупредили в ПривЖД.

Для ремонта с 9 утра до 17 часов автомобилистам будет недоступен переезд на 259 километре перегона Тарханы-Липовский (пересечение с дорогой в Расловке-2).

Объехать можно будет по путепроводу в Сабуровке (район аэропорта «Гагарин»).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.