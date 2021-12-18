Школы Саратова в 2022 году снова будут получать по две тысячи на каждого ученика

Саратовские школы не останутся без дополнительного финансирования и в следующем году. Об этом на встрече с жителями города заявил спикер Государственной думы Вячеслав Володин, сообщают сегодня, 18 декабря, сторонники политика в своём Telegram-канале.

Также, как и в этом году, школы будут получать по две тысячи рублей на каждого ученика. На эти деньги предполагается закупать моющие средства и учебные пособия, а также оплачивать чистку территории и крыш от снега.

На школы с бассейнами и спортивными площадками Володин призвал обратить особое внимание, поскольку такие учреждения нуждаются в дополнительном финансировании.

- И вот, Михаил Александрович, - обратился депутат к мэру Михаилу Исаеву, - смотрите, должен быть дифференцированный подход. Мы текущее содержание сейчас привязали к количеству учеников справедливо. Но вот Татьяна Владимировна, директор школы, где бассейн, огромное спортивное ядро. Так, Татьяна Владимировна? Так. На бассейн у школ, которые построены за последнее время с ними, должны быть и ресурсы на обслуживание. Если есть спортивное ядро, надо тоже это учитывать, потому что в бюджете школы это должно быть. Давайте предложения. У нас тогда другое качество будет.

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