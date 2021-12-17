Новую набережную в Саратове хотят сделать у аэропорта

Новую набережную в Саратове хотят сделать возле аэропорта, об этом сообщил Михаил Исаев сегодня, 17 декабря, на заседании градостроительного совета.

Такой проект должны реализовать в рамках стратегии по развитию Саратовской агломерации до 2030 года.

Планируется создать каркас, который позволит расширить территорию для набережной и использовать 100 километров Волги.

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