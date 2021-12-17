В Генплан Саратова включили трамвай до Солнечного-2 и Юбилейного. Об этом сегодня, 17 декабря, сообщили на заседании городской думы.

Появление новых трамвайных маршрутов планируется в рамках развития сети городского электротранспорта. Доклад о применении Генерального плана Саратова представила замглавы администрации по градостроительству и архитектуре Наталия Согомонова. Согласно документу, рассчитанному до 2041 года, особое вникание уделяется развитию поселков Солнечный-2 и Юбилейный, а также территории бывшего аэропорта и аэродрома «Южный».

ООО «НИПИ Геомир» подготовило документацию по внесению изменений в план. Другим важным шагом станет реконструкция Ново-Астраханского шоссе и проспекта 50 лет Октября, а также Усть-Курдюмской улицы.

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