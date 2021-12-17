Житель Лысых Гор лишился дома из-за ночного пожара

Фото: ГУ МЧС по Саратовской области

Сегодня ночью, 17 декабря, в поселке Лысые Горы в Саратовской области произошел пожар, из-за которого сгорел дом местного жителя.

Возгорание заметили около 2 часов ночи. горела деревянная постройка в микрорайоне Черемушки. Площадь пожара составила 35 квадратных метров. Внутренняя обстановка помещения полностью выгорела, но пострадавших при инциденте не было.

На тушение выезжали 2 пожарных расчета, о чем сообщает ГУ МЧС по региону.

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