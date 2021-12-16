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Общество16 декабря 2021 13:04

Саратовский областной суд отклонил апелляцию бывшего начальника таможни

Обвиняемого приговорили к 12 годам и штрафу в 10 миллионов
Наталия Калинина
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Сегодня, 16 декабря, Саратовский областной суд отклонил апелляцию бывшего начальника службы таможенного контроля после выпуска товара Саратовской таможни Дмитрию Евсееву.

21 июня таможенник был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия фирма, производящая подшипники платила ему за игнорирование нарушений при прохождении таможенного контроля. С января 2017 по сентябрь 2018 года обвиняемый регулярно получал взятки. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 2,1 миллиона. За это его приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей. Помимо этого он не сможет 5 лет занимать должности на федеральной госслужбе.

Дмитрий Евсеев находится под стражей с сентября 2018 года. Суд оставил приговор без изменений, несмотря на апелляцию адвоката.

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