Саратовский областной суд отклонил апелляцию бывшего начальника таможни

Сегодня, 16 декабря, Саратовский областной суд отклонил апелляцию бывшего начальника службы таможенного контроля после выпуска товара Саратовской таможни Дмитрию Евсееву.

21 июня таможенник был признан виновным в получении взяток в особо крупном размере. По версии следствия фирма, производящая подшипники платила ему за игнорирование нарушений при прохождении таможенного контроля. С января 2017 по сентябрь 2018 года обвиняемый регулярно получал взятки. Общая сумма незаконных вознаграждений составила 2,1 миллиона. За это его приговорили к 12 годам колонии строгого режима и штрафу в 10 миллионов рублей. Помимо этого он не сможет 5 лет занимать должности на федеральной госслужбе.

Дмитрий Евсеев находится под стражей с сентября 2018 года. Суд оставил приговор без изменений, несмотря на апелляцию адвоката.

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