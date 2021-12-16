Депутатов облдумы свозили в новую инфекционную больницу в Саратове

Фото пресс-службы саратовской областной думы

Сегодня, 16 декабря, депутаты саратовской областной думы посетили новый инфекционный центр в поселке Елшанка. Напомним, он был создан при поддержке спикера Государственной думы Вячеслава Володина и должен будет принять первых пациентов уже в январе. На время пандемии в больницу будут класть только больных COVID-19.

Экскурсию парламентариям провел главврач центра Дмитрий Хижняк. Общая площадь состоящей из восьми корпусов больницы составляет 63 тысячи квадратных метров. На территории в том числе есть вертолетная площадка, что позволяет доставлять пациентов санавиацией.

Фото пресс-службы саратовской областной думы

На сегодняшний день готовы 310 коек из 400. При необходимости в больнице можно будет разместить тысячу человек.

Палаты представляют собой боксы с отдельными входами. В каждом есть всё необходимое, в том числе и реанимационное, оборудование. «Зеленая» и «красная» зоны разделены шлюзами, а мощности местной лаборатории позволяют ставить диагноз за один-два часа.

На сегодняшний день штат укомплектован на 52% по врачам и на 80% – по медперсоналу. Всего там будут работать 1 256 человек.

Дмитрий Хижняк (в цветной куртке). Фото пресс-службы саратовской областной думы

- К нам переходят инфекционисты из других профильных больниц. Уже есть специалисты, которые проходят обучение для работы конкретно на нашем оборудовании, - пояснил главврач.

Парламентарии высоко оценили центр и также осмотрели расположенную рядом площадку, на которой планируют возвести противотуберкулезный диспансер. Депутаты думают создать рабочую группу при комитете по вопросам жилищной, строительной и коммунальной политики, которая будет аккумулировать предложения депутатского корпуса по участию в строительстве противотуберкулезного центра.

Фото пресс-службы саратовской областной думы

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.