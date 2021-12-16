Саратовский Роспотребнадзор прокомментировал возможность продления зимних каникул

Сегодня, 16 декабря, в рамках очередного брифинга в минздраве начальник отдела эпидемиологического надзора регионального Роспотребнадзора Игорь Вяткин прокомментировал возможность продления зимних каникул в школах Саратовской области.

Как заявил представитель ведомства количество саратовцев, переносящих коронавирус с внебольничной пневмонией, постепенно снижается. Все больше пациентов поступают с простудой. Вместе с тем Роспотребнадзор не исключает вероятность продления каникул в школах.

- Мы следим за ситуацией. Если такие рекомендации будут необходимы, их дадут, - заявил медик.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.