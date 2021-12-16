В Саратове из-за неисправной проводки загорелись дом и сарай

Вчера вечером, 15 декабря, в Заводском районе Саратова из-за неисправной проводки загорелись дом и сарай, об этом сообщает ГУ МЧС региона.
Возгорание заметили в 17:50 на 1-м Мочиновском проезде. Горел частный деревянный дом и надворная постройка. У дома огонь повредил крышу. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.
По предварительным данным, пожар произошёл из-за неисправной проводки. На тушение выезжали четыре пожарных расчета.
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