В Саратове из-за неисправной проводки загорелись дом и сарай

Вчера вечером, 15 декабря, в Заводском районе Саратова из-за неисправной проводки загорелись дом и сарай, об этом сообщает ГУ МЧС региона.

Возгорание заметили в 17:50 на 1-м Мочиновском проезде. Горел частный деревянный дом и надворная постройка. У дома огонь повредил крышу. Площадь пожара составила 24 квадратных метра.

По предварительным данным, пожар произошёл из-за неисправной проводки. На тушение выезжали четыре пожарных расчета.

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