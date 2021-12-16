В Озинках трех парней задержали за избиение бомжа насмерть, об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.
62-летний мужчина вместе с приятелем поселились в заброшенном доме на улице Горького. Вечером, 14 декабря, они напились и легли спать. На следующее утро бездомный обнаружил, что его 62-летний друг мертв. Он обратился в полицию.
Эксперты нашли на теле погибшего множество повреждений: у него была тупая травма груди, сломаны ребра, повреждены легкие. Правоохранители возбудили уголовное дело. Вскоре удалось задержать троих подозреваемых 19, 21 и 28 лет. Расследование уголовного дела продолжается.
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