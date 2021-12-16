Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-1°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Политика16 декабря 2021 7:33

Глава Балаковского района Сергей Грачев на день рождения уехал из родного города

Грачеву исполнился 41 год
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Сергей Грачев

Сергей Грачев

Сегодня, 16 декабря, глава Балаковского района Саратовской области Сергей Грачев отмечает день рождения. Ему исполняется 41 год. Праздновать его, однако, именинник будет вдали от родного города.

Сергей Грачев уехал в командировку в Москву. Он там будет до завтра, как сообщили в пресс-службе балаковской администрации.

Сергей Грачев родился 16 декабря 1980 года в Балаково. Администрацию района он возглавил в апреле 2020 года, до этого он был заместителем мэра Саратова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.