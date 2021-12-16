Глава Балаковского района Сергей Грачев на день рождения уехал из родного города

Сергей Грачев

Сегодня, 16 декабря, глава Балаковского района Саратовской области Сергей Грачев отмечает день рождения. Ему исполняется 41 год. Праздновать его, однако, именинник будет вдали от родного города.

Сергей Грачев уехал в командировку в Москву. Он там будет до завтра, как сообщили в пресс-службе балаковской администрации.

Сергей Грачев родился 16 декабря 1980 года в Балаково. Администрацию района он возглавил в апреле 2020 года, до этого он был заместителем мэра Саратова.

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