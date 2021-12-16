Сбитый машиной в Ленинском районе юный саратовец попал в больницу

Сегодня, 16 декабря, в Ленинском районе Саратова автомобиль сбил юношу. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

По предварительным данным, в 9 утра напротив дома №56 на Шехурдина машина марки «Нива» сбила 17-летнего молодого человека.

Парня пришлось госпитализировать. Правоохранитель устанавливают обстоятельства произошедшего.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.