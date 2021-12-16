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Происшествия16 декабря 2021 6:44

Сбитый машиной в Ленинском районе юный саратовец попал в больницу

Происшествие имело место быть в 9 утра
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Сегодня, 16 декабря, в Ленинском районе Саратова автомобиль сбил юношу. Подробности сообщили в пресс-службе городской ГИБДД.

По предварительным данным, в 9 утра напротив дома №56 на Шехурдина машина марки «Нива» сбила 17-летнего молодого человека.

Парня пришлось госпитализировать. Правоохранитель устанавливают обстоятельства произошедшего.

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