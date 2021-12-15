На дорогах Энгельса после ДТП с автобусом образовались пробки

В автобус въехала легковушка
Фото: Александр Уриевский
Сегодня, 15 декабря, в Энгельсе Саратовской области наблюдаются крупные заторы на дорогах. О причинах произошедшего рассказал корреспондент «КП-Саратов».
Около часа назад, выезжая из двора на улицу Трудовая, легковое авто задело автобус №284к.
В результате в районе гипермаркета «Лента» сильно затруднено движение.
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