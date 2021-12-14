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Происшествия14 декабря 2021 17:05

Обвиняемый в краже житель Саратова напал на пристава в суде

Агрессор признал вину
Наталия Калинина
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Фото: СУ СК по Саратовской области

Фото: СУ СК по Саратовской области

Обвиняемый в краже житель Саратова напал на пристава в суде. Об этом случае рассказали в СУ СК по региону.

27-летнего, ранее судимого за воровство доставили в суд на слушание. При входе в здание суда судебный пристав попытался провести личный досмотр подозреваемого, но тот воспротивился и ударил его кулаком в грудь.

Теперь к обвинению в краже для саратовца добавится и нападение на представителя власти. Свою вину он признал.

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