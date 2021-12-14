В Саратове закрылись два автобусных маршрута. Сегодня, 14 декабря, Михаил Исаев подписал соответствующее распоряжение.

Закрывается линия автобуса № 17, который ранее ходил из поселка Новосоколовогорский до улицы Радищева.

Прекращает работу также маршрут №82, который ранее следовал от железнодорожного вокзала до улицы Лермонтова.

Еще два автобусных маршрута были изменены. Продлена линия маршрутки №110, которая стартовала от Театральной площади и шла до 3-го Жилучастка. Теперь она ходит до Лучевого проезда. Продлен также маршрут №108: площадь Ленина – Новое кладбище. Теперь он идет до Саратовской областной инфекционной клинической больницы имени Н.Р. Иванова.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.