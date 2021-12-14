Саратов вошел в число 13 участников программы по модернизации электротранспорта. Об этом на очередном координационном совете по коронавирусу сообщил сегодня, 14 декабря, Валерий Радаев.

Пилотный проект включает 13 городов. Саратов – один из них. В эти города федеральным центром выделяются серьезные средства на замену трамвайных линий и подвижного состава.

- Так в Саратове наконец-то должен появиться скоростной трамвай: проект Спикера ГД Володина, - отметил Валерий Радаев.

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