В Саратовской области установили для поликлиник расписание на новогодние праздники

В Саратовской области определились с расписанием поликлиник на новогодние праздники, об этом сегодня, 14 декабря, в рамках очередного координационного совета по коронавирусу сообщила заместитель министра здравоохранения региона Асят Выкова.

С 31 декабря по 9 января поликлиники будут работать с 9:00 до 14:00.

Вызвать врача на дом можно будет с 9: 00 до 13:00.

Узкие специалисты принимают 3 и 6 января, но при необходимости их будут привлекать дополнительно.

Службы экстренной медицинской помощи будут работать круглосуточно.

Расписание работы пунктов вакцинации опубликуют на следующей неделе.

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