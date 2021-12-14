Дом судоремонтного завода

В Саратове погибает историческая сталинка. Историческому зданию угрожает полное уничтожение.

Речи идет о Доме судоремонтного завода, построенном в 50-х. Здание является памятником культуры регионального значения.

Как пишет общественник Денис Жабкин, балконы и карнизы здания находятся в плохом состоянии. Отвалился приёмник воды у водопроводной трубы. Теперь вода портит штукатурку и кладку. Крыша здания протекает. В одной из квартир из-за этого произошло обрушение. Дыру временно заделали деревом.

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