На три тысячи больше жителей Саратовской области простудились за неделю

В Саратовской области растет заболеваемость ОРВИ. Об этом сегодня, 14 декабря, сообщила глава Роспотребнадзора Ольга Кожанова на очередном заседании корсовета.

В то время, как статистика по внебольничным пневмониям снизилась на 6 процентов за неделю, заболеваемость ОРВИ в регионе наоборот возросла. За неделю зарегистрировано более 26 тысяч случаев, что на три тысячи выше, чем на предыдущей неделе.

Также в регионе за семь дней зарегистрировано 38 случаев гриппа Р3-N2.

Глава Роспотребнадзора также отметила снижение показателей по количеству вакцинируемых и проверяемых на коронавирус.

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