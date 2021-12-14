Пенсионерка из Саратова собрала 100 тысяч на «взятку» полиции и стала жертвой мошенников, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД региона.

Злоумышленники позвонили 74-летней женщине и сообщили, что ее 30-летняя внучка стала виновницей ДТП. Собеседница утверждала, что для «решения вопроса» с правоохранителями нужно заплатить сто тысяч рублей. Перепуганная женщина нашла требуемую сумму. Вскоре на пороге пенсионерки появился курьер, который забрал деньги.

Лишь после этого пожилая женщина догадалась позвонить внучке. Так она узнала, что ее обманули и никакого ДТП не было. Правоохранители возбудили дело о мошенничестве.

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