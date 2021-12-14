Трех чиновников в Саратовской области оштрафовали за отказ в пособии на ребенка

Трех чиновников в Романовском районе Саратовской области оштрафовали за отказ в пособии на ребенка. Потребовалось вмешательство прокуратуры, чтобы восстановить справедливость.

К прокурору обратилась женщина, которая рассказала, что ей не выплатили положенное пособие на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет. Чиновники отказали женщине в назначении льготы. Районная прокуратура внесла представление руководителю ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Романовского района».

В результате пособие на ребенка женщина получила, а трех сотрудников управления социальной поддержки оштрафовали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.