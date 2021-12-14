В Воскресенском районе водитель фуры погиб в аварии

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 13 декабря, в Воскресенском районе Саратовской области произошло ДТП, унесшее жизнь водитель большегрузного автомобиля. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП было зафиксировано в 22:40 на 227 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Грузовик Mercedes с полуприцепом Serin столкнулся с фурой Volvo с прицепом Krone. За рулем первого автомобиля сидел 57-летний водитель, а за рулем второго – 34-летний мужчина.

Водитель фуры Mercedes получил в аварии травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

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