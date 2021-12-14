Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоCovid-19 в СаратовеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия14 декабря 2021 5:28

В Воскресенском районе водитель фуры погиб в аварии

Столкнулись два большегруза
Наталия Калинина
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Фото: ГУ ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 13 декабря, в Воскресенском районе Саратовской области произошло ДТП, унесшее жизнь водитель большегрузного автомобиля. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

ДТП было зафиксировано в 22:40 на 227 километре трассы «Сызрань-Саратов-Волгоград». Грузовик Mercedes с полуприцепом Serin столкнулся с фурой Volvo с прицепом Krone. За рулем первого автомобиля сидел 57-летний водитель, а за рулем второго – 34-летний мужчина.

Водитель фуры Mercedes получил в аварии травмы и скончался в машине скорой помощи по пути в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.