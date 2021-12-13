Саратовская область выкупит санаторий имени Чапаева в Ершовском районе

Сегодня, 13 декабря, председатель регионального правительства Роман Бусаргин рассказал в своём Telegram-канале о принятии решения выкупить остаток акций ершовского санатория имени Чапаева.

- Уникальные природные ресурсы Заволжья создают все условия для комфортного и здорового отдыха на территории нашего региона. За целебными свойствами иловой грязи и минеральных источников серных вод приезжают пациенты из многих регионов страны. Санаторий имени В.И. Чапаева в Ершовском районе – одна из старейших грязолечебниц России, - пишет Бусаргин, уточняя, что благодаря поддержке спикера Госдумы Вячеслава Володина начали работы по модернизации помещений санатория и достройке одного из корпусов.

Теперь же область приобретет в госсобственность оставшиеся акции акционерного общества «Санаторий-курорт им. В.И. Чапаева». Управлять им будет региональное минтруда и социальной защиты. Ведомство разработает план развития курорта.

Текст постановления опубликован в тг0канале Романа Бусаргина

Текст постановления опубликован в тг0канале Романа Бусаргина

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