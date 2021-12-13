В Саратове вынесен приговор совратителю девочек-подростков. 39-летний житель Заводского района признан виновным в развращении нескольких девочек-подростков, о чем сообщает СУ СК по Саратовской области.

По версии следствия, с декабря 2017 года по январь 2018 года, саратовец общался с тремя девочками в возрасте от 10 до 11 лет и семью девочками в возрасте от 12 до 13 лет. Извращенец вел с детьми разговоры на сексуальные темы, просил отправить ему свои интимные фотографии.

Задержать злоумышленника удалось благодаря деятельности отдела «К» ГУ МВД России по Саратовской области. Подсудимый вину признал и раскаялся. Суд приговорил его к пяти годам в колонии строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.