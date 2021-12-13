В гидрометцентре Саратовской области предупредили об опасности на дорогах

Замначальника регионального гидрометцентра Светлана Цветайло рассказала о наступающих неблагоприятных природных явлениях. Это связано с потеплением.

- Когда начнутся оттепели, это принесет с собой некоторые неприятные явления. Например, ухудшение видимости из-за тумана, осадков и образование на дорогах гололедицы. Дорожники и энергетики будут испытывать определенные затруднения, - предупредила Цветайло, уточнив, что гидрометцентр будет заранее сообщать обо всех неблагоприятных природных обстоятельствах.

Напомним, после потепления на этой неделе регион ждут морозы на следующей.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.