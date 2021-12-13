В Саратов и Балаково приедет поезд Деда Мороза

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В предстоящее воскресенье, 19 декабря, в Саратов прибудет поезд Деда Мороза. Об этом пишет в своём Instagram председатель комитета по туризму при региональном правительстве Виктория Бородянская.

На Станцию Саратов-1 поезд придет в 10 утра, а тронется в 9 вечера.

Всех желающих ждут у поезда. Хоть билеты уже и распроданы, без них можно будет встретить и проводить зимнего волшебника, поучаствовать в новогодней программе на вокзале, посетить фото-вагон, вагон-ресторан и сувенирную лавку.

В Балакове поезд будет стоять днём ранее, 18 декабря, с 12 утра до 4 часов дня.

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