В СГУ придумали простой метод оценки состояния защиты мозга от вирусов и бактерий

Ученые СГУ предложили не имеющую аналогов технологию экспресс-оценки нарушений гематоэнцефалического барьера. ГЭБ защищает мозг от проникновения бактерий и вирусов. Об этом пишут РИА «Новости».

Речь идет о портативной, чувствительной, недорогой и доступной технологии по данным электроэнцефалографии (ЭЭГ). Статья на её счет опубликовала в журнале «Scientific Reports».

Нарушение проницаемости ГЭБ наблюдается у большинства пациентов с заболеваниями мозга, в том числе, у эпилептиков, гипертоников, диабетиков и коронавирусных больных, на психоэмоциональном состоянии которых также сказывается инфекция.

Заведующая кафедрой физиологии человека и животных СГУ Оксана Семячкина-Глушковская рассказала, что проницаемость ГЭБ может усилиться и в здоровом организме. Так, это происходит во время прослушивания громкой рок-музыки.

Ученые уточнили, что состояние ГЭБ можно было оценить и раньше, но для этого требовалось сделать МРТ, что куда более затратно и проблематично, чем ЭЭГ. Маленьким детям, например, приходится делать магнитно-резонансную томографию под наркозом.

Семячкина-Глушковская также рассказала, что появление новой технологии стало возможно благодаря изучению сна:

- Как только человек проваливается в глубокий сон, мозг превращается в «душ», вырабатывая цереброспинальную жидкость в желудочках. Жидкость интенсивно перемещается по специальным пространствам мозга. Вместе с усиленным током жидкости перемещаются растворенные в ней метаболиты и токсины, накопленные в мозге в течение дня.

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