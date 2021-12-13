В Аткарске вандалы уничтожили Аллею влюбленных

Аллея влюбленных в Аткарске

В Аткарске вандалы основательно прошлись по Аллее влюбленных. В городском парке-музее были уничтожены восемь туй. По свидетельству администрации, одну из них даже вырвали с корнем.

Чиновники отмечают, что повреждения персонал парка заметил в воскресенье утром. Это уже не первый случай. Ранее вандалы сломали подсветку Мемориала Славы.

Сейчас злоумышленников вычисляют с помощью камер наблюдения, сообщили в администрации района

Полиция в Аткарске проводит проверку по этому случаю.

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