В Аткарске вандалы уничтожили Аллею влюбленных

Аллея влюбленных в Аткарске
В Аткарске вандалы основательно прошлись по Аллее влюбленных. В городском парке-музее были уничтожены восемь туй. По свидетельству администрации, одну из них даже вырвали с корнем.
Чиновники отмечают, что повреждения персонал парка заметил в воскресенье утром. Это уже не первый случай. Ранее вандалы сломали подсветку Мемориала Славы.
Сейчас злоумышленников вычисляют с помощью камер наблюдения, сообщили в администрации района
Полиция в Аткарске проводит проверку по этому случаю.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.