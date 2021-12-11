В Балашовском районе из пруда достали тело рыбака

Фото: СУ СК по Саратовской области

В Балашовском районе Саратовской области из пруда достали тело рыбака 54-летнего мужчины. Проводится доследственная проверка, о чем сообщили в СУ СК по Саратовской области.

Вчера, 11 декабря, 54-летний житель села Родничок отправился порыбачить на пруд Элеваторный. Вечером он так и не вернулся, поэтому родственники пошли на пруд, который расположен за селом. На берегу пруда они заметили автомобиль пропавшего, а во льду на водоеме был пролом. Селяне обратились в полицию. Искать тело начали также спасатели областной службы спасения. Они и достали пропавшего рыбака со дна реки.

НА теле погибшего не обнаружено травм, однако точную причину смерти установят эксперты.

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