Жителя Саратова оставили без рыбалки

Жителя Кировского района Саратова оставили без рыбалки: злоумышленник украл из его машины снасти и эхолот. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию саратовец, который рассказал, что на из его машины, припаркованной на улице Большая Горная пропали два набора автомобильных ключей, рыболовная удочка и эхолот. Общая стоимость похищенного составила 9 700 рублей.

Вскоре полиция задержала 37-летнего подозреваемого. Мужчина признался, что сломал замок в багажнике автомобиля и забрал вещи. Удочку и эхолот подозреваемый выбросил по дороге, а наборы ключей успел продать неизвестному.

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