В бюджет Саратовской области внесли 32 миллиона за счет проверок налоговой и трудинспекции

В бюджет Саратовской области внесли 32 миллиона за неделю благодаря работе налоговой и трудинспекции. Об этом в своем Телеграм-канале пишет Роман Бусаргин.

Большая часть этой суммы поступила за счет погашения задолженности по НДФЛ и имущественным налогам. Их доля составила 18,5 миллионов рублей. Всего попались 2075 должников. 7,1 миллионов рублей получены из недоплаченных налогов на прибыль или убыточную деятельность.

Кроме того, 143 предпринимателя обязали официально устроить своих сотрудников. Трудовые договоры оформлены с 103 работниками.

298 саратовских компаний, выплачивали зарплаты ниже среднего по отрасли. После вмешательства надзорных органов фонд оплаты труда увеличили на сумму 13,8 миллиона рублей.

Обнаружено 38 незарегистрированных объектов капитального строительства и 10 земельных участков.

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