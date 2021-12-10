В Саратове вынесен приговор убившему жену при разводе мужчине, об этом сообщил Саратовский областной суд.

Напомним, преступление было совершено днем 1 августа 2021 года возле дома на улице Зенитной. 32-летний саратовец, который находился ос своей 28-летней супругой в процессе развода, позвал ее в машину поговорить. В процессе разговора мужчина разозлился на женщину, выхватил нож и убил ее. После этого он накрыл труп простыней, запер автомобиль, пошел в полицию и во всем признался.

На суде убийца признал свою вину и раскаялся, однако от дачи показаний отказался. Суд приговорил его к девяти годам колонии строгого режима.

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