На сегодня, 10 декабря, в Саратовской области из-за коронавируса и ОРВИ закрыли девять школ и 423 класса, о чем сообщает региональное министерство образования.

На карантин по коронавирусу отправлены 16 групп в 14 детских садах, 72 класса в 48 школах, а также ГАПОУ СО «Балашовский техникум механизации и сельского хозяйства».

В связи с угрозой распространения ОРВИ и гриппа на дистанционный режим перешли девять школ, 22 группы в 17 детских садах, 351 класс в 101 школае.

Кроме того, в трех ВУЗах области на дистанционное обучение переведены 564 студента 23 групп.

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