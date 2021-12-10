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Политика10 декабря 2021 11:00

В Татищевском районе идет подготовка к вхождению в состав Саратова

Часть территории присоединится к областному центру
Наталия Калинина
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Заседание в Татищевском районе

Заседание в Татищевском районе

В четверг, 9 декабря, в Татищевском районе Саратовской области прошло заседание Совета депутатов Сторожевского МО, об этом на своей странице ВКонтакте пишет глава МО Павел Сурков. В заседании участвовал Михаил Исаев.

Частичное слияние запланировано в рамках плана по развитию Саратовской агломерации. С 1 января 2022 года Саратовский муниципальный район перестанет быть самостоятельной единицей и его населенные пункты станут считаться сельской территорией города.

В рамках развития этого плана, Михаил Исаев обратился к депутатам с предложением о присоединении Сторожевского МО к Саратову. Предложение было поддержано.

Публичные слушания по вопросу присоединения к Саратову пройдут 14 января 2022 года в здании Сторожевского сельского дома культуры.

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