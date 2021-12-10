В Саратове закрывшего дверь перед инвалидом водителя привлекут к ответственности

Бабушку не пустили в автобус в Заводском
В Саратове закрывшего дверь перед инвалидом водителя привлекут к дисциплинарной ответственности. Сегодня, 10 декабря, директор МКУ «Транспортное управление» Сергей Бровкин прокомментировал ситуацию.
Напомним, об инциденте стало известно вчера, поздно вечером. Саратовцы обратили внимание на то, что в Заводском районе водитель автобуса № 6 отказался везти бабушку-инвалида на коляске. Горожане возмутились в социальных сетях и информация дошла до СМИ и властей.
- Сводителем проведен дополнительный инструктаж. Перевозка для колясочников в автобусе была. Решение о дисциплинарном взыскании перевозчик примет до конца текущей недели, - сообщил Сергей Бровкин.
Глава управления напомнил, что в транспортном управлении работает телефон «горячей линии» 28-69-48, на который можно сообщить о любых нарушениях в транспортной системе города. Информация оттуда передается перевозчику.
К водителю, отказавшемуся переводить инвалида, когда для этого есть техническая возможность, будут приняты меры дисциплинарного воздействия.
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