В Саратове закрывшего дверь перед инвалидом водителя привлекут к ответственности

Бабушку не пустили в автобус в Заводском

В Саратове закрывшего дверь перед инвалидом водителя привлекут к дисциплинарной ответственности. Сегодня, 10 декабря, директор МКУ «Транспортное управление» Сергей Бровкин прокомментировал ситуацию.

Напомним, об инциденте стало известно вчера, поздно вечером. Саратовцы обратили внимание на то, что в Заводском районе водитель автобуса № 6 отказался везти бабушку-инвалида на коляске. Горожане возмутились в социальных сетях и информация дошла до СМИ и властей.

- Сводителем проведен дополнительный инструктаж. Перевозка для колясочников в автобусе была. Решение о дисциплинарном взыскании перевозчик примет до конца текущей недели, - сообщил Сергей Бровкин.

Глава управления напомнил, что в транспортном управлении работает телефон «горячей линии» 28-69-48, на который можно сообщить о любых нарушениях в транспортной системе города. Информация оттуда передается перевозчику.

К водителю, отказавшемуся переводить инвалида, когда для этого есть техническая возможность, будут приняты меры дисциплинарного воздействия.

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