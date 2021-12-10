В Энгельсе до полуночи перекрыли две важных улицы

.

Сегодня, 10 декабря, в Энгельсе Саратовской области перекрыли дороги в центре. Об этом с опозданием предупредили в районной администрации.

В 10 утра закрыли Петровскую от Республики до Горького и Ленина – от Тихой до Халтурина. Сейчас там нельзя проехать или припарковаться. Ограничения не касаются автомобилей жителей домов, расположенных на перекрытых участках. Автолюбителям, в том числе транзитному потоку из Саратова, приходиться проезжать через грунтовые дороги частного сектора. так как предупреждений о перекрытии улиц нигде нет.

Перекрытие связано с ремонтными работами энгельсского водоканала. Закончить коммунальщики обещают к полуночи.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.