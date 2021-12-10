Вячеслав Володин посетил "Авиатор"
Вячеслав Володин купит самолет ЯК-42, последний из оставшихся самолетов, который выпускался на Саратовском авиационном заводе. Об этом он объявил во время сегодняшней рабочей поездки в Саратов.
В Заводском районе Вячеслав Володин обсудил с жителями воссоздание мемориального комплекса погибшим авиаторам. Раньше он стоял на территории авиазавода, но был разрушен. В течение месяца инициаторы проекта определятся с местом и концепцией памятника.
Володин сообщил, что купит самолет ЯК-42,последнюю из оставшихся моделей, выпускавшихся на Саратовском авиационном заводе. На это он потратит свои личные средства.
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Во время поездки Володин отметил, что Саратов стал больше в пять раз, а значит индустриальный парк можно вынести подальше от жилых домов. Парламентарий продолжает обсуждать дальнейшее развитие микрорайона «Авиатор».
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