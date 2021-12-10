Саратовцы жалуются на обидевшего бабушку-инвалида водителя

В Заводском районе Саратова водитель автобуса обидел бабушку-инвалида, об этом пишет жительница города в социальной сети.

- На автобусной остановке «улица Авиастроителей» бабушка, инвалид колясочник, не может уехать, так как водители автобусов не берут её в салон. Они закрывают дверь перед носом и уезжают. Бабушку сопровождает женщина, - пишет Екатерина Позднякова в группе «Саратов онлайн» ВКонтакте.

Особенно отметила горожанка водителя автобуса с госномером 845, следующего по маршруту № 6.

- Он целенаправленно подождал, пока бабулю подвезут к дверям и захлопнул их, чуть не задев её, - утверждает саратовчанка.

Бабушка-инвалид не может уехать из Заводского

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