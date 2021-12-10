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Происшествия10 декабря 2021 5:14

В ДТП с грузовиком в Базарно-Карабулакском районе пострадали двое мужчин и мальчик

Авария произошла вчера утром
Дарья Васенина
Дарья Васенина
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Столкнулись грузовик и легковушка

Столкнулись грузовик и легковушка

Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 9 декабря, в Базарно-Карабулакском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности сообщили в пресс-службе ГИБДД Саратовской области.

В 8:50 утра возле дома №97 на улице Советская в селе Лесная столкнулись два авто: грузовик MAN под управлением 52-летнего водителя и «ВАЗ-2106», за рулем которого находился 61-летний мужчина.

Водителя легковушки пришлось госпитализировать. Также пострадали 45-ти и 16-летний пассажиры «шестерки». Им назначили лечение и отпустили домой.

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