В ДТП с грузовиком в Базарно-Карабулакском районе пострадали двое мужчин и мальчик

Столкнулись грузовик и легковушка Фото: ГИБДД по Саратовской области

Вчера, 9 декабря, в Базарно-Карабулакском районе произошло ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности сообщили в пресс-службе ГИБДД Саратовской области.

В 8:50 утра возле дома №97 на улице Советская в селе Лесная столкнулись два авто: грузовик MAN под управлением 52-летнего водителя и «ВАЗ-2106», за рулем которого находился 61-летний мужчина.

Водителя легковушки пришлось госпитализировать. Также пострадали 45-ти и 16-летний пассажиры «шестерки». Им назначили лечение и отпустили домой.

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