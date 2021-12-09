В Балакове сотрудница пивкомбината получила тяжелые ожоги мармеладом

Сотрудница балаковского пивкомбината получила на работе тяжелые ожоги. Подробностями расследования сегодня, 9 декабря, поделилась Гострудинспекция Саратовской области.
15 ноября 43-летняя женщина работала с напарницей в сахаристом цехе. Женщины варили мармелад. Когда сотрудницы пивкомбината переносили кастрюлю с 30-ю килограммами горячего мармелада, смесь пролилась на пол. Одна из женщин поскользнулась и упала, ей на ноги вылилось содержимое опрокинувшейся кастрюли. Работница попыталась встать и оперлась кистями в мармелад. Коллеги помогли пострадавшей снять одежду, оказали первую помощь и вызвали скорую.
В больнице женщине поставили термический ожог верхних и нижних конечностей 2-3 степени и шок I cтадии.
Сотрудники Гострудинспекции выяснили, что работодатель не прописал инструкции по некоторым видам работ, в том числе и по розливу мармелада. Оказалось, что пострадавшую допустили к работе без инструктажа. Женщине также не выдали средства защиты – кожаные ботинки и хлопковые рукавицы.
Ответственность за произошедшее комиссия возложила на гендиректора комбината и исполняющего обязанности начальника производства кондитерских изделий.
Материалы расследования передали правоохранителям для принятия решения о возбуждении уголовного дела.
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