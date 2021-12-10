В Саратовскую область пришли снегопады

Специалисты Приволжского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды рассказали о погоде в Саратовской области на сегодня, 10 декабря.

В области облачно. Местами морось, мокрый снег и просто снег. Ветер веет с северо-востока со скоростью от 6 до 11 метров в секунду, утром и днем местами порывы – до 14 м/с. Термометры в течение дня покажут от 3 градусов ниже нуля до 2 – выше. Ночью и утром туман, на дорогах – гололед и гололедица.

Ночью будет облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Температура будет изменяться в диапазоне от 2 до 7 градусов холода, при прояснении – до -12C.

В Саратове сейчас -1°С. Днём потеплеет до +1°С, а ночью обещают до -6°С. Ветер северный – 4-9 метров в секунду, редкие порывы – до 9 м/с. Значительная облачность. Осадков не обещают.

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