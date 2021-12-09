Фото: ГУ МВД по Саратовской области

У браконьеров Саратовской области изъяли 4,5 тысячи раков, об этом сообщает ГУ МВД России по Саратовской области.

Задержаны двое жителей Воскресенского района, 28 и 29 лет. Они, используя запрещенные раколовки, незаконно добывали речной деликатес на реке Терешка. Позже они продали улов жителю Татищевского района.

На автодороге «Сызрань-Саратов-Волгоград» правоохранители остановили ГАЗель, за рулем которой сидел 56-летний покупатель раков. Он, по поддельным ветеринарным документам, вез 150 килограммов товара в Саратов на продажу. Покупатель теперь проходит по делу, как свидетель, а вот двум предприимчивым саратовцам грозит уголовное наказание.

Раки были еще живы, их выпустили на волю. Всего спасены 4,5 тысячи штук. Ущерб, причинённый государству, составил более одного миллиона рублей.

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